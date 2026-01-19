İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri akladıkları öne sürülen üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarındaki milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Soruşturma başsavcılık koordinesinde yürütüldü

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporlar da dosyaya girdi.

MASAK raporu para trafiğini ortaya koydu

MASAK tarafından düzenlenen raporda, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Rapora göre şüpheliler, yönetiminde yer aldıkları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdi.

Organize yapı ve karmaşık para akışı tespiti

Yapılan incelemelerde, para hareketlerinin belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içinde yürütüldüğü, bu yöntemle paranın izinin sürülmesinin zorlaştırıldığı tespit edildi. Ayrıca üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden nakit çekimlerin yapıldığı ve bu yolla suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edildiği kaydedildi.

Eş zamanlı operasyonda gözaltılar

Şüphelilere yönelik 18 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin Türk lirası ile 13 bin Amerikan doları ele geçirildi.

Banka hesaplarındaki 3 milyar liraya el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar liralık tutara el konuldu. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.