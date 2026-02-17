Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, yolcu indirmek için durakta bekleyen halk otobüsü, kontrolden çıkan bir otomobilin şiddetle çarpması sonucu yan yattı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda 5 kişi yaralanırken, kaza sonrası bölge tam anlamıyla can pazarına döndü.

Otomobil duraktaki otobüsü devirdi

Kaza, gece saat 22.30 sularında Düzce merkez ile Bahçeşehir Kalıcı Konutları’nı birbirine bağlayan bağlantı yolunun Koçyazı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine doğru ilerlemekte olan Cihan Ö. yönetimindeki 81 TC 810 plakalı binek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine o sırada durakta yolcu tahliyesi yapan Uğur C. idaresindeki 81 HO 1027 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle dengesini kaybeden dev yolcu otobüsü, yolun ortasına devrilerek sürüklendi.

Ekipler seferber oldu: 5 yaralı

Korkunç gürültüyle sarsılan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet gücü sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araç içlerinden tahliye edilen yaralılar için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Hem otomobil içerisinde bulunan hem de otobüsteki yolculardan oluşan toplam 5 yaralı, olay yerinde gerçekleştirilen kritik ilk müdahalelerin ardından acil servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere nakledildi. Yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Bağlantı yolunda trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksarken, devrilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi oluşturarak başka bir kazanın yaşanmaması için trafiği kontrollü bir şekilde yönetti. Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, emniyet birimleri kazanın oluş şekli ve ihmal paylarını belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir tahkikat yürüttüyor.

