Siyaset gündeminde sıkça adı geçen İsa Yıldırım, son dönemde partiler arası geçiş ve istifa açıklamalarıyla kamuoyunun ilgisini çekiyor. Antalya’nın Aksu ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Yıldırım, yakın zamanda CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Belediye başkanı olarak çalışmalarına bağımsız devam eden Yıldırım, AK Parti'ye geçme niyeti olduğunu çeşitli açıklamalarında ifade etti.

Türkiye’de yerel yönetimler ve siyasi partiler arasındaki hareketlilik, özellikle belediye başkanlarının tutumlarıyla gündeme geliyor. Yıldırım’ın AK Parti ile yapacağı olası iş birliği, ilçedeki hizmetler ve genel siyasi tablo açısından dikkatle izleniyor.

İsa Yıldırım kimdir?

İsa Yıldırım, Antalya’nın Aksu ilçesinde görev yapan bir belediye başkanıdır. 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Aksu Belediye Başkanlığı’na seçildi. 27 Eylül 2025 itibarıyla partisinden istifa ettiğini ve bağımsız olarak görevine devam ettiğini açıkladı. Yıldırım, siyasette uzun yıllardır aktif rol alan ve ilçede hizmet odaklı projelerde öne çıkan bir yerel yönetici. CHP’den ayrıldıktan sonra AK Parti ile hem genel merkez hem de yerel düzeyde görüşmeler yaptığını kamuoyuna duyurdu.

Siyasi açıklamaları ve gündemdeki konumu

Yıldırım, CHP’de yaşanan iç çatışmaları ve demokrasi eksikliği nedeniyle partiden ayrıldığını vurguluyor. Belediyecilikte devlet kurumlarıyla iş birliği yapılması gerektiğini, hizmetin öncelikli hedefi olduğunu her fırsatta ifade ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimini, özellikle Muhittin Böcek’i eser üretmemekle eleştirirken, önceki başkan Menderes Türel’e ise övgülerde bulunuyor. AK Parti’ye geçiş sürecinde bir şartı olmadığını, esas hedefinin Aksu ilçesinin sorunlarının çözümü olduğunu belirtiyor.

İsa Yıldırım, yeni siyasi pozisyonu ve geçiş sürecine dair yerel halkın beklentilerine ve siyasi gelişmelere odaklanıyor. Cumhurbaşkanlığı, devlet kurumları ve partilerle iş birliği içinde çalışmayı önemsiyor ve belediyecilikte hizmetin esas olduğunu savunuyor.