Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iş dünyasının tanınmış simalarından Fatih Yücelik (46) yaşamını yitirdi, araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Türk çimento sektöründe büyük bir üzüntüye neden oldu.

Kaza anı ve müdahale

Kaza, dün gece saat 22.00 sularında Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Yücelik'in kullandığı 06 GT 0004 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı ve ardından takla attı. Çevredeki vatandaşların hızla durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, otomobil sürücüsü Fatih Yücelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Cüneyt Dinçer ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yücelik'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İş insanı Fatih Yücelik kimdir?

Kazada yaşamını yitiren Fatih Yücelik, Türk çimento sanayisinin önde gelen ve saygın isimleri arasında yer alıyordu. Erçimsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento ve Kavçim markalarıyla sektörde önemli başarılara imza atan Yücelik, Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanlığı gibi kritik görevleri üstleniyordu. Aynı zamanda, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi sektörün en üst düzey kurumlarında da aktif rol alıyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Fatih Yücelik'in ani vefatı, iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı.