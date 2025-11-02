Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile hukuki bir aşamaya geçti. Kaybolduktan tam 30 gün sonra cansız bedeni 68 metre derinlikte çıkarılan Yukay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61) hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlarından toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılama süreci başlayacak.

30 gün süren trajik kayıp ve zorlu kurtarma süreci

Halit Yukay, 4 Ağustos günü öğleden sonra 'Graywolf' adlı teknesiyle Yalova'dan Bozcaada istikametine doğru yola çıkmış, ancak kısa süre sonra teknesi Erdek açıklarında parçalanmış ve yarı batık vaziyette bulunmuştu. Yoğun arama kurtarma çalışmalarının 19. gününde, Erdek'in 7 mil açığında 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle cenazenin çıkarılması oldukça zorlu geçti. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 'TCG Işın' ve 'TCG Alemdar' kurtarma gemilerinin görevlendirildiği operasyonda, Deniz Polisi'nin insansız su altı robotu (ROV) ile yapılan ilk teşhiste, cenazenin sol kolundaki mavi kordonlu saat detayı, limandan ayrılış görüntüleriyle karşılaştırılarak cesedin Halit Yukay'a ait olduğu kesinleştirildi. Cenaze, kayboluşunun 30. gününde, 3 Eylül'de TCG Alemdar'daki özel dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle denizden çıkarıldı.

Gemideki sürtme izleri ve kriminal eşleşme olayı aydınlattı

Soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesiyle 'Arel 7' isimli 92 metre boyundaki yük gemisinin radar hareketleri ve fiziksel durumu mercek altına alındı. Sahil Güvenlik ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerde, kuru yük gemisinin ön tarafında dikkat çeken belirgin sürtme ve darbe izleri tespit edildi. Geminin kazadan bir gün önce çekilen fotoğrafında bu izlerin olmadığı, ancak 5 Ağustos’ta İzmit Limanı’nda çekilen fotoğrafta izlerin ortaya çıktığı görüldü. Bu delillerin en güçlüsü ise Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden geldi. Kriminal raporda, 'Arel 7'nin tahrip olan kısmından alınan mikro düzeydeki boya ve katman örnekleriyle, Halit Yukay'ın parçalanan teknesinden alınan örneklerin benzer fiziki yapıda olduğu ve eşleştiği bilimsel olarak kanıtlandı.

Kaptan tutuklandı, "Otomatik Pilot" ihtimali üzerinde duruluyor

Görüntülerde, gemi İzmit Limanı'na yanaştıktan kısa bir süre sonra kaptan Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatın geminin hasar gören ön kısmını incelediği saptandı. Başlangıçta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kaptan Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan soruşturmada, kaptanın seyir sırasında geminin kontrolünü sağlaması gereken görev yerini, 'otomatik kaptan' sistemini açarak terk etmiş olabileceği kuvvetli ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durumun kazaya neden olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, iş insanının oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da, Yukay'la en son konuşan kişi olması nedeniyle soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta İstanbul'da ifade verdi. İddianame, Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu ve kabul edilmesi halinde sanık Cemal Tokatlıoğlu'nun yargılanma süreci başlayacak.