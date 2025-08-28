Son Mühür- Son zamanlarda art arda patlak veren taciz iddiaları gündemi alt üst etmeye hız kesmeden devam ediyor. Ünlü komedyen ve yazar Kaan Sezyum, hakkında iddia edilen taciz suçlamasını onaylayarak kamuoyundan özür diledi.

3 sene önce tacize uğradığını söylemişti

Son dönemde fotoğrafçı Mesut Adlin, oyuncular Mehmet Yılmaz Ak, Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci gibi isimlerle beraber taciz iddiaları gündemdeyken, bu sefer ünlü komedyen Kaan Sezyum hakkında da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bir kadın, yaklaşık üç sene önce kendisine tacize maruz kaldığını iddia ettiği bir olayı sosyal medya hesabından paylaşarak Sezyum’un kendisine taciz uyguladığını iddia etti.

Sezyum ‘’Yaptıklarımdan çok pişmanım davranış bozukluğuna sahiptim’’

İddialar hakkında Kaan Sezyum, önce kendi Instagram hesabında konuya açıklık getirerek iddiayı onayladı, ardından bir açıklamada bulundu. Sezyum, “Yaşattığım olay yüzünden çok pişmanım ve derin bir üzüntü hissediyorum” diyerek açıklamasına başladı. Sorumluluk bana ait ve bunu kabul ediyorum diyerek açıklamasına devam eden Sezyum kaşı tarafın itirazı sonucundan anında durduğunu aktardı. Davranış bozuklukları sonucunda psikolojik tedavi almaya başladığını ifade eden komedyen, olay esnasında “durumu yanlış okuduğunu” belirtti. Sezyum, geçmişte yaşananları değiştiremeyeceğini ancak benzer bir hatayı asla bir daha tekrarlamayacağına dair kamuoyuna söz verdi.

Özür diledi

Sosyal medyada geniş çapta tartışma konusu olan bu ifşa silsilesi, kamuoyunun gözlerini bu konuya çekmesine sebep oluyor. İlerleyen süreçte yaşanacaklar sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor. Sezyum, bu durumun bir daha asla yaşanmayacağını ve kendisini seven sevmeyen herkesten özür dilediğini ifade ederek paylaşımını sonlandırdı.