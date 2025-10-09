Yoğun iş temposu ve stres, çalışanların sağlığını geri plana atmasına neden olabiliyor. Üroloji uzmanları, özellikle erkek üreme sağlığı açısından çalışma ortamının kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Can Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Doğu Taşdemir, son yıllarda yapılan araştırmaların erkeklerde üreme sağlığının seçilen meslekle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Meslek gruplarında riskler artıyor

Araştırmalar, iş ortamına bağlı olarak sperm kalitesi, üreme sağlığı ve hormon dengesinin olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor. Op. Dr. Taşdemir, masa başı veya uzun süre oturarak çalışanlarda testis ısısının artmasının sperm üretimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bunun yanında yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda olan meslekler de risk grubuna giriyor. Fırın işçileri, aşçılar, kaynakçılar, metal ve döküm sanayinde çalışanlar, cam ve seramik işçileri ile madenciler bu grupta yer alıyor.

Kimyasal maddelere maruziyet de üreme sağlığı üzerinde ciddi risk oluşturuyor. Kimyasalların sadece deriye temas değil, havayla solunmasının da vücutta olumsuz etkiler yaratabileceğini belirten Taşdemir, laboratuvar çalışanları, temizlik ve ilaçlama personeli, petrokimya sektörü çalışanları, plastik ve kauçuk üretim tesislerindeki işçiler, metalurji ve galvaniz işçileri ile boya ve yapıştırıcı kullanmak zorunda olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Vardiyalı çalışma ve hormonal dengesizlik

Vardiyalı çalışma düzeni, düzensiz uyku ve yoğun stres, hormonal dengeyi bozarak cinsel ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Taşdemir, hormonal dengesizliğin sadece cinsel isteği azaltmakla kalmayıp sperm üretimini de yavaşlatabileceğini ya da durdurabileceğini ifade etti.

Korunmak için alınabilecek önlemler

Taşdemir, riskli mesleklerde çalışanların meslek değiştirmesine gerek olmadığını, basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Masa başında çalışanlar için düzenli aralıklarla kalkıp kısa yürüyüşler yapmanın, sıcak ortamda çalışanlar için havalandırma ve klima kullanmanın faydalı olabileceğini söyledi. Kimyasallarla çalışanların ise uygun koruyucu ekipman kullanması, ortamı sık havalandırması ve olası temas durumunda sağlık profesyonellerine başvurması önerildi.

Stres yönetimi açısından düzenli egzersiz, hobi edinme ve sağlıklı uyku alışkanlıklarının önemine değinen Taşdemir, erkek üreme sağlığının sadece bireysel değil toplum sağlığı açısından da kritik olduğunu vurguladı.

Taşdemir, çocuk sahibi olmayı planlayan erkeklerin düzenli ürolojik kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti ve küçük yaşam tarzı değişikliklerinin gelecekte ciddi sorunların önüne geçebileceğini belirtti.