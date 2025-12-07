Son Mühür/ Osman Günden- İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), düzenlediği prestijli etkinlikte, iş dünyasında çığır açan kadın girişimcileri ve kurumları ödüllendirdi. İki gün süren MEDSPARC İş Zirvesi’nin kapanışı, Mövenpick Oteli’nde görkemli bir gala yemeği ve "İZİKAD 6. İş Dünyası Girişimcilik Ödülleri Töreni" ile taçlandırıldı. Törende, Dijital, Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Dönüşüm olmak üzere dört temel alanda öncü rol üstlenen kadın girişimciler ve şirketler ödüllerine kavuştu.

Gala gecesi ve yoğun katılım

Gecenin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans Topluluğu’nun büyüleyici gösterisiyle yapıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın istihdamının yükseltilmesi ve kadınların karar mercilerindeki temsil gücünün artırılması misyonuyla hareket eden İZİKAD, bu ödül töreniyle de iş dünyasındaki değişimin ve yenilenmenin itici gücü olan kadınları ve kuruluşları takdir etti. Törene; İYTE Rektörü Prof. Yusuf Baran, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, BASİFED Başkanı Semiha Güneş, GİFED Başkanı Oya Eroğlu gibi önemli isimlerin yanı sıra, yurtdışından zirveye katılan misafirler, akademik camiadan temsilciler ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları yoğun ilgi gösterdi. Gecede ayrıca, MEDSPARC İş Zirvesi’ne destek veren Mövenpick Hotel İzmir, Enginar Catering, Maxxen, Acapulco Resort Hotel, Sun Express Hava Yolları, The Purest Solutions Akademi, Imprime, Dostlar Fırını, Akcelep ve Sultan Sera firmalarının temsilcilerine de teşekkür plaketleri sunuldu.

Başkan Erten'den ortak büyüme vurgusu: “Emeklerinizle ilham veriyorsunuz”

Gala yemeğinde kürsüye çıkan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki vazgeçilmez öneminin altını çizdi. Erten, İzmir’den yayılan bu girişimcilik, iş birliği ve dönüşüm çağrısına Avrupa-Akdeniz bölgesinin dört bir yanından yanıt veren tüm katılımcılara, iş insanlarına, akademisyenlere ve sivil toplum temsilcilerine şükranlarını iletti. Başkan Erten, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Hep birlikte, yalnızca günümüzün değil, aynı zamanda yarının sürdürülebilir ve kapsayıcı iş dünyasını da inşa ediyoruz. Burada kurulan her temasın ve bu akşam şahit olduğumuz her başarı hikâyesinin, Avrupa-Akdeniz bölgesinde yeni iş birliklerine ve ilham verici projelere dönüşeceğine kalpten inanıyorum. Ödül kazanan tüm girişimcilerimizi kutluyor, cesaretleri, yenilikçi yaklaşımları ve emekleriyle bizlere ilham verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzmir’den Avrupa-Akdeniz’e uzanan bu ortak hikâyeyi birlikte büyütmeye devam edelim.”

Sürdürülebilirlik odaklı üçüz dönüşüm kategorilerinde ödüller dağıtıldı

Başkan Erten’in konuşmasının ardından merakla beklenen ödül törenine geçildi. İZİKAD, ödül kategorilerini belirlerken, MEDSPARC 2025 zirvesinin ana teması olan ‘Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği: Üçüz Dönüşüm’e paralel olarak; dijitalleşme, yeşil dönüşüm, sosyal etki ve sürdürülebilirlik gibi küresel ekonominin ana başlıklarını esas aldı.

Dijital Dönüşümde Öncü Kadın Girişimci ödülünü, Egebimtes Bilgi Teknolojileri A.Ş. firmasından Yeşim Atay kazandı.

Sürdürülebilir Dönüşümde Öncü Şirket ödülüne ise SUPERKİM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. layık görüldü.

Sosyal Dönüşümde Öncü Kadın Girişimci ödülünün sahibi, OyunMU Yazılım ve Organizasyon A.Ş. firmasından Merih Bengisu Yiğit oldu.

Gecenin son ödülü olan Yeşil Dönüşümde Öncü Kadın Girişimci ödülünü ise ACS Enerji ve Teknoloji A.Ş. firmasından Aysun Aktaş aldı.

Ödül kazananlar, özellikle sürdürülebilirlik odağında verilen bu anlamlı ödüller için İZİKAD'a minnettar olduklarını belirtirken, tüm kadınları inovasyon ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında daha aktif roller üstlenmeye davet etti.