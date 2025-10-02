Son Mühür- Türk Bankacılık sektörünün lokomotiflerinden biri olan Türkiye İş Bankası özellikle sosyal medyada kurumu hedef alan iddiaların ardından harekete geçti.

Can Holding ve Turgay Ciner'e yönelik soruşturmanın, bir dönem İş Bankası yönetim kurulunda da yer alan Gökhan Şen'in tutuklanmasının ardından İş Bankası'na yöneleceğine dair iddialar yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştı.

İ Bankası'ndan yapılan açıklamada söz konusu iddiaların yasalara göre suç oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yasal işlemlere başvuracağız uyarısı...



Açıklamada bankanın itibarına zarar veren tüm yayın ve haberlerin takip edildiği hatırlatılarak, yalan, yanlış, yanıltıcı bilgi verenler hakkında yasal işlemlere başvurulacağı vurgulandı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle...