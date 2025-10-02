Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRKŞEKER’in 2025-2026 üretim yılı için pancar alım fiyatını güncelledi. Yeni fiyat, kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 100 lira olarak belirlendi.

Bakanlıktan sosyal medya üzerinden açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla pancar üreticilerine müjdeyi verdi. Açıklamada, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 2025-2026 üretim yılında uygulanacak pancar alım fiyatının güncellendiği belirtildi.

Fiyat ton başına 125 lira artırıldı

Daha önce ton başına 2 bin 975 lira olarak açıklanan alım fiyatı, yeni düzenlemeyle 3 bin 100 liraya yükseltildi. Böylece pancar üreticilerine ton başına 125 liralık bir ek gelir sağlanmış oldu.

Kota tamamlama primi dahil

Bakanlığın açıklamasında fiyatın kota tamamlama primi ile birlikte belirlendiği vurgulandı. Böylece üreticilerin gelir kaybı yaşamaması ve sektörde istikrarın korunması amaçlanıyor.

“Üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olsun”

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.”