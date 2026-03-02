Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan “irtikap” suçu iddiasıyla operasyon başlatılmıştı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat sabahında 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlemişti.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler açıklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer aldı:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can,

Mali İşler Müdürü Naim Ayhan,

Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız,

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin,

Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan,

Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş,

İmar Müdürü Sinan Pekcan,

İmar çalışanı Yasin Bargaç,

İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan,

Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz,

Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan,

Eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel

İki günlük ifade süreci tamamlandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen işlemler kapsamında şüphelilerin iki gün boyunca ifadeleri alındı.

Sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi, jandarma araçları eşliğinde Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.