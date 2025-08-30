Türk tiyatro ve sinema dünyasının duayen isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir mide kanseriyle mücadele eden sanatçı, hem sahnede hem de ekranlarda unutulmaz karakterlere hayat verdi. Vefat haberi, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Peki, Anta Toros kimdir, neden öldü ve cenazesi ne zaman? İşte detaylar.

Anta Toros kimdir?

Anta Toros, asıl adıyla Antaram Torosyan, 12 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türkiye Ermenisi olan Toros, tiyatro ve sinema oyuncusu olarak uzun bir kariyere sahipti. Sanat hayatına 1965 yılında amatör tiyatroyla başlayan Toros, Dostlar Tiyatrosu’nda eğitim aldıktan sonra 1971’de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel sahneye adım attı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne alan sanatçı, Amerika’da Vera Vlasova ve Actors Studio’dan Mitchel Mestor ile çalışarak tiyatro eğitimini geliştirdi. Televizyon ve sinemada da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi dizilerde ve Yaşam Üçgeni filminde rol aldı. Sert ve sivri karakterleriyle tanınan Toros, 2010 yılında vefat eden tiyatrocu eşi Misak Toros ile evliydi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kızı bulunuyor.

Neden öldü?

Anta Toros, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. 29 Ağustos günü 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Terzioğlu, “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Tiyatrocu Nedim Saban da üzüntüsünü “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle paylaştı. Toros’un sağlık durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da, mide kanserinin ilerlemesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cenazesi ne zaman?

Anta Toros’un cenaze törenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, sanatçının İstanbul’da defnedilmesi bekleniyor. Film-San Vakfı ve ailesinin, cenaze töreni detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor. Toros’un vefatı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve sevenleri tarafından taziye mesajlarıyla anıldı. Cenaze törenine sanat camiasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.