Son Mühür- "Tatlı Küçük Yalancılar," "Güneşin Kızları" , "Bodrum Masalı" , "Çukur" ve "Alev Alev" gibi dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.

Rafael Cemo Çetin ile ayrıldı

Deniz, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yollarını ayırdı.

Evlilik iddialarından ayrılığa

Bir dönem sık sık birlikte tatillere çıkan ve davetlerde yan yana görülen çift hakkında, evlilik hazırlığı yaptıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak son haftalarda ilişkilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

"Bitmesi gereken her şey bitiyor"

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Dilan Çiçek Deniz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bitmesi gereken her şey bitiyor.”

Ünlü oyuncu, ilişkilerinin dostane şekilde sonlandığını da belirterek, Rafael Cemo Çetin ile arkadaş kalmaya devam ettiklerini vurguladı.