8 Eylül sabahı İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı, Türkiye’yi derinden etkiledi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit olurken, iki polis memuru ve altı sivil vatandaş yaralandı. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki Eren Bigül ile bağlantılı olduğu iddia edilen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi’nin de gözaltına alındığı açıklandı. Peki, Khaleg Nooriborojerdi kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor? İşte detaylar.

Khaleg Nooriborojerdi kimdir?

Khaleg Nooriborojerdi, 32 yaşında olduğu belirtilen İran vatandaşı bir şahıs. İzmir’deki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül ile irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Nooriborojerdi, 8 Eylül 2025 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendisi hakkında resmi kaynaklarda sınırlı bilgi bulunuyor ve mesleği ya da Türkiye’deki faaliyetleri hakkında net bir açıklama yapılmadı. Soruşturma kapsamında, Nooriborojerdi’nin Bigül ile olan bağlantısının detayları araştırılıyor, ancak bu ilişkinin niteliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Saldırının detayları ve soruşturma

Saldırı, 8 Eylül 2025 sabahı saat 08:50 civarında Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’nde meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül, babasına ait pompalı tüfekle karakolun nöbet kulübesine ateş açtı. Olayda Muhsin Aydemir ve Hasan Akın şehit olurken, Polis Memuru Ömer Amilağ boynundan ağır, Polis Memuru Murat Dağlı bacağından hafif yaralandı. Altı sivil vatandaş da çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Bigül, çatışma sırasında yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Bigül’ün anne-babası, iki arkadaşı ve Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için 2 başsavcıvekili ve 6 savcı görevlendirdi.

Nooriborojerdi’nin rolü ve spekülasyonlar

Khaleg Nooriborojerdi’nin, Eren Bigül ile nasıl bir bağlantısı olduğu henüz netlik kazanmadı. Resmi açıklamalarda, Nooriborojerdi’nin Bigül ile irtibatlı olduğu belirtilse de, bu ilişkinin detayları veya saldırının ardındaki motivasyon hakkında kesin bilgi verilmedi. Sosyal medyada, Nooriborojerdi’nin olaya dahlinin siyasi veya ideolojik bir boyut taşıyabileceğine dair spekülasyonlar dolaşsa da, bunlar resmi kaynaklarca doğrulanmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Nooriborojerdi’nin mesleği veya Türkiye’deki faaliyetlerine dair bilgiler, soruşturmanın ilerlemesiyle netleşebilir.