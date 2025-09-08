Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Hande Baladın ile Fransız voleybolcu Trevor Clevenot’un ilişkisi, son dönemde sosyal medya ve magazin gündeminde dikkat çekiyor. Her ikisi de profesyonel voleybolcu olan çift, yaz aylarında birlikte görüntülenmeleriyle aşk dedikodularını alevlendirdi. İşte Hande Baladın ve Trevor Clevenot’un kariyerleri ile ilişkilerine dair bilinenler.

Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya’da doğdu ve 2025 itibarıyla 27 yaşında. Voleybol kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başlayan Baladın, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Orta oyuncu ve smaçör pozisyonlarında oynayan sporcu, Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi’nde başarılar elde etti. 2025 yılında Fenerbahçe Medicana’ya transfer olan Baladın, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinden biri. Uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansla “Filenin Sultanları”nın kilit oyuncuları arasında yer alıyor. Baladın, sahadaki liderliği ve güçlü oyunuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Trevor Clevenot’un kariyeri ve başarıları

Trevor Clevenot, 30 Haziran 1994 tarihinde Fransa’nın Royan şehrinde doğdu ve 2025 itibarıyla 30 yaşında. Smaçör pozisyonunda oynayan Clevenot, kariyerine Fransa’da başladı ve şu anda Türkiye’de Ziraat Bankası Ankara takımında forma giyiyor. Fransa Erkek Voleybol Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biri olan Clevenot, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi gibi turnuvalarda da başarılarıyla dikkat çekti. Clevenot, sahadaki enerjisi ve etkili smaçlarıyla tanınıyor ve Türkiye’de de voleybolseverlerin beğenisini kazandı.

İlişkileri hakkında neler biliniyor?

Hande Baladın ve Trevor Clevenot’un ilişkisi, 2025 yaz aylarında çeşitli voleybol etkinliklerinde ve sosyal ortamlarda birlikte görülmeleriyle gündeme geldi. İkilinin samimi görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranları arasında aşk iddialarını güçlendirdi. Ancak, Baladın ve Clevenot, ilişkileri hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Magazin basınında ve sosyal medya platformlarında çiftin birlikte geçirdiği anlara dair paylaşımlar, özellikle voleybol camiasında büyük ilgi uyandırdı. İkilinin hem meslektaş hem de partner olarak uyumlu bir görüntü sergilemesi, hayranları tarafından olumlu karşılandı. İlişkinin resmiyet kazanıp kazanmadığına dair net bir bilgi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.