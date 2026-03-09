Son Mühür - İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 28 Şubat 2026’da Tahran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, Ali Hamaney’in öldürülmesiyle kritik bir aşamaya geçti. Saldırının ilk gününde hayatını kaybeden Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider olarak seçildi.

Babasının yerini aldı

Hamaney ailesinden diğer isimler ile çok sayıda üst düzey yetkili de saldırılarda hayatını kaybetti. İran’da 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edilirken, 8 Mart 2026’da Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney’i resmen yeni lider olarak duyurdu. Bu kararla birlikte Mücteba Hamaney, İran’ın üçüncü dini lideri oldu.

17 yaşında savaşa katılmış

Paylaşılan görüntüler, Mücteba Hamaney’in, babası Ali Hamaney’in cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde, 1980-1988 İran-Irak Savaşı sırasında henüz 17 yaşındayken cepheye gittiğini ortaya koyuyor. Söz konusu görüntüler, Hamaney ailesinin savaş sürecindeki yaklaşımını ve Mücteba Hamaney’in genç yaşta siyasal ve askeri süreçlerin içinde yer aldığını gösteriyor.

Tüm devlette söz sahibi

İran’da cumhurbaşkanının yetkileri sınırlı olurken, dini lider devletin tüm kurumlarının üzerinde konumlanıyor. İç ve dış politika başta olmak üzere stratejik kararlarda son sözü söyleyen lider, aynı zamanda İran Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanı ve ülkenin rehberi olarak kabul ediliyor. Dini lider, 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından belirleniyor. Adaylar ise çoğunlukla liderin işaret ettiği isimler arasından Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayıyla seçim sürecine katılabiliyor.

Trump istememişti

Donald Trump, Mücteba Hamaney’in liderliğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada bu durumu “kabul edilemez” olarak değerlendirmişti. Trump, “Hamaney’in politikalarını devam ettirecek ve ABD’yi beş yıl içinde yeniden savaşa sürükleyecek bir İran lideri istemiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.