Son Mühür- Google, ABD ve Avrupa’da içerik üreticilerinde ciddi trafik kaybına yol açan yapay zeka destekli arama özelliğini Türkiye’de de hizmete sundu. Artık Google aramalarında, kullanıcıların sorularına yanıt veren yapay zeka, doğrudan içerik üretici sitelere yönlendirme yapmıyor.

Ana kaynağa yönlendirme azalıyor

Yeni modda, Google arama sonuçlarında içerik üreticisinin asıl sayfası küçük bir ibareyle gösteriliyor. Ancak kullanıcılar çoğunlukla yanıtı doğrudan yapay zekadan aldıkları için linke tıklayarak kaynağa ulaşmaları gerekmiyor. Bu durum, içerik üreticilerinin arama trafiğinde önemli kayıplara yol açabilir.

Resmi kaynaklar ve sosyal medya öne çıkıyor

Google, AI Modu kullanılırken resmi siteleri, sosyal medya hesaplarını ve bazı küçük içerik üreticilerini öne çıkarıyor. Aynı zamanda Keşfet güncellemeleriyle sosyal medya hesaplarını daha görünür hale getiriyor.

Yapay zeka, geniş kapsamlı metinler ile yanıtlar sunuyor ancak bazı bilgiler alakasız olabiliyor. Bu da kullanıcıları, doğruluğu teyit etmek için ek arama yapmaya yönlendiriyor.

Google: Trafik kaybı söz konusu değil

Google, 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada Türkiye’de de AI Modu’nun açılacağını duyurmuştu. Açıklamada, “Yapay zeka deneyimlerimiz de dahil olmak üzere tüm arama özelliklerimiz, açık web ekosistemini desteklemek ve öne çıkarmak amacıyla bilinçli olarak tasarlanmıştır ve her gün web sitelerine milyarlarca tıklama yönlendirmeye devam ediyoruz. Sunduğumuz bu yeni yapay zeka deneyimlerinin, kullanıcıların daha fazla soru sormasını sağlayarak işletmeler ve içerik üreticileri için yeni keşif fırsatları yaratacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

AI Modu özellikleri

Google, ürünü tanıtırken şu bilgileri paylaştı:

“AI Modu; gelişmiş muhakeme yeteneği, çok modlu (multimodal) yapısı, takip sorularıyla konuyu derinleştirme imkanı ve web'den sunduğu faydalı bağlantılarla bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka destekli arama deneyimimizdir. Gemini 3 ile desteklenen bu özellik sayesinde; seyahat planlamaktan karmaşık bir konuyu kavramaya veya aradığınız ürünü bulmaya kadar pek çok farklı alanda detaylı sorular sorabilirsiniz.”

“AI Modu aynı zamanda çok modludur; yani sorularınızı metinle, sesinizle ve hatta doğrudan kameranızla fotoğraf çekerek sorabilirsiniz. Bu özellik, sorunuzu alt başlıklara ayıran ve sizin adınıza web üzerinde aynı anda çok sayıda sorgu gerçekleştiren sorgu yelpazesi (query fan-out) tekniğimizi kullanır. Böylece, tam olarak aradığınız içerikle eşleşen en alakalı sonuçları keşfetmenize yardımcı olur.”

Avrupa Birliği soruşturma başlatmıştı

AB, Google’ın arama sonuçlarında öne çıkan yapay zeka özetleri nedeniyle şirket hakkında soruşturma açmıştı. Komisyon, Google’ın web sitelerinden veri kullanıp kullanmadığını ve yayıncılara “uygun tazminat” ödeyip ödemediğini inceliyor. Ayrıca YouTube içeriklerinin yapay zeka sistemlerinde nasıl kullanıldığı ve içerik üreticilerin bu süreçten çıkıp çıkamayacağı da araştırılıyor.

Daily Mail, 2025’te Google’ın yapay zeka özetleriyle sunulan AI Modu’nun arama sonuçlarındaki tıklama sayısını yaklaşık %50 azalttığını iddia etmişti.

"Gazeteciliklerini korumak için..."

Rakip şirketler, büyük teknoloji firmalarının yeni teknolojilerdeki hakimiyetinin piyasada rekabeti sınırlayabileceğini ifade ederken, yayıncılar Google’ın içeriklerini izinleri olmadan kullanmasını eleştiriyor. EPC Başkanı Christian Van Thillo, “Burada amaç, baskın bir kapı bekçisinin, yayıncıların içeriğini rızaları olmadan, adil tazminat ödemeden ve yayıncılara gazeteciliklerini korumak için gerçekçi bir yol sunmadan ele geçirmek için piyasa gücünü kullanmasını engellemektir.” açıklamasını yaptı.

Diğer yapay zeka sağlayıcıları bazı yayıncılarla lisans anlaşmaları yaparken, Google bu konuda büyük ölçüde çekimser kalıyor ve içeriklere ödeme yapmadan erişim sağlamayı sürdürüyor. Bu durum, telif hakkı korumalı içeriklerin yapay zeka kullanımında işlevsel bir lisanslama piyasasının oluşmasını engelliyor.