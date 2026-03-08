İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zülfikari, özellikle yakıt ve enerji altyapısının hedef alınmasına sert tepki göstererek saldırıların devam etmesi halinde benzer karşılıkların verilebileceğini söyledi.

“Siviller ve sivil altyapı hedef alındı”

İranlı yetkili, saldırılarda sivillerin ve sivil tesislerin hedef alındığını öne sürdü. Zülfikari, İran’a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana masum insanların hayatını kaybettiğini iddia ederek ABD ve İsrail’i sert sözlerle eleştirdi.

Zülfikari, “ABD ve çaresiz Siyonist rejim, saldırıların başladığı günden bu yana masum çocukları, savunmasız kadın ve erkekleri hedef almaktan başka bir sonuç elde edemedi. Son saldırılarda ise yakıt ve enerji altyapısı ile halkın hizmet aldığı merkezler hedef alındı” ifadelerini kullandı.

“Benzer saldırılardan şimdiye kadar kaçındık”

İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki enerji ve altyapı tesislerine ilişkin geniş istihbarata sahip olduğunu savunan Zülfikari, buna rağmen bugüne kadar bu tür hedeflere saldırmaktan özellikle kaçındıklarını söyledi.

Zülfikari, İran’ın bölgedeki Müslüman ülkelerin çıkarlarını gözettiğini belirterek, “Bölge ülkelerindeki enerji ve kamu hizmeti altyapılarına yönelik istihbarat ve operasyon kapasitemiz bulunmasına rağmen şimdiye kadar benzer eylemlerden kaçındık” dedi.

“Saldırılar sürerse aynı şekilde karşılık verilir”

İranlı sözcü açıklamasında bölge ülkelerine de çağrıda bulundu. Zülfikari, Orta Doğu’daki hükümetlerin gerilimin büyümemesi için devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

Zülfikari, “İslam ülkelerinin hükümetlerinden, savaşın daha fazla yayılmasını önlemek için ABD ve Siyonist rejimi bu eylemlerden vazgeçirmelerini bekliyoruz. İran’ın altyapısına yönelik saldırılar devam ederse benzer karşılıklar verilecektir” ifadelerini kullandı.

Enerji piyasaları için uyarı: “Petrol 200 doları aşabilir”

Zülfikari ayrıca devam eden gerilimin küresel enerji piyasalarını da etkileyebileceğini belirtti. İranlı yetkili, çatışmaların sürmesi halinde petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükselebileceği uyarısında bulundu.

Zülfikari, “Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün” diyerek enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.