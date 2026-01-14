Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasındaki konser organizasyonlarına yönelik harcamalarıyla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Tahliye edilen üç sanık için yeniden tutuklama kararı çıkarken, haklarında yakalama kararı verildi.

Tahliyelere savcılıktan itiraz

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan beş sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Bu kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyelerin kaldırılması talebiyle bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Üst mahkemeden yeniden tutuklama kararı

Başsavcılığın itirazını değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt’un yeniden tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Haklarında yakalama kararı çıkarıldı

Mahkemenin verdiği yeniden tutuklama kararının ardından, üç sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sanıkların kolluk kuvvetlerince yakalanarak cezaevine teslim edilmeleri bekleniyor.

Dava süreci devam ediyor

ABB’nin konser harcamalarına ilişkin yargı süreci devam ederken, soruşturma ve yargılama kapsamında yeni adımların atılabileceği belirtiliyor. Dosyada yer alan 14 sanığın yargılanmasına önümüzdeki duruşmalarda da devam edilecek.