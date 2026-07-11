NATO Zirvesi sonrası Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD Başkanı Trump’ın Ankara’daki konuşmaları gündemi sarstı. İran ile ilişkilerinden sabrının tükendiğini belirten Trump, diyalog sürecinin tıkandığını ifade etti. Uluslararası gündemde yer alan ABD-İran meselesinde karşılıklı açıklamalar geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bekayi, Tahran yönetiminin Washington ile görüşme başlatılması için herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi. Bekayi, İran'ın dış politikada "taahhüde karşılık taahhüt" ilkesini sürdürdüğünü belirterek, bölgesel bir arabulucunun talebi üzerine Katar heyetiyle Meşhed'de son gelişmelerin ele alındığını duyurdu.

“Müzakere talebimiz olmadı”

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Bekayi, İran'ın dış politikasında "taahhüde karşılık taahhüt" ilkesinin geçerliliğini koruduğunu belirtti. ABD'nin üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde İran'ın buna karşılık vereceğini ifade eden Bekayi, "ABD ile herhangi bir müzakere talebimiz olmadı, ancak her zamanki sorumlu yaklaşımımız gereği, bölgesel ara buluculardan birinin İran'a gelip son durumu görüşme talebini reddetmedik" dedi.

“Katar heyetiyle görüşme gerçekleşti”

Bekayi, söz konusu görüşmenin dün Meşhed kentinde yapıldığını belirterek, Katar tarafıyla son gelişmelerin ele alındığını aktardı. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bekayi, "Katar tarafına görüşlerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.