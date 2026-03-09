Denizli’nin Buldan ilçesinde 9 Mart Pazartesi sabahı meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, yalnızca Denizli’de değil çevre illerde de hissedildi. Evlerinde ve iş yerlerinde bulunan çok sayıda vatandaş depremle birlikte dışarı çıktı. Depremin ardından en çok merak edilen konu ise bölgede bina çökmesi ya da yaralanma olup olmadığı oldu.

Sarsıntının hemen ardından ekipler sahaya inerken, resmi kurumlardan gelen ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Şu ana kadar aktarılan bilgilere göre deprem sonrası çöken bina bulunmuyor. Aynı şekilde yaralanan ya da can kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir bilgi de paylaşılmış değil. İlk taramalarda olumsuz bir tabloya rastlanmadığı bildirildi.

Depremin ardından saha taraması başlatıldı

Depremin ardından AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri ve yerel yönetim birimleri bölgede hızlı şekilde inceleme başlattı. Özellikle Buldan ve çevresindeki yerleşim alanlarında hasar olup olmadığı kontrol edildi. İlk belirlemelere göre ağır hasar, bina çökmesi ya da acil müdahale gerektiren bir durum tespit edilmedi.

Yetkililer, depremin ardından vatandaşların panikle binalardan çıktığını ancak şu ana kadar sağlık birimlerine yansıyan bir yaralanma bilgisinin bulunmadığını bildirdi. Bu tablo, ilk saatler itibarıyla depremin korku yaratmasına rağmen ciddi bir yıkıma yol açmadığını gösteriyor.

Şu ana kadar yaralı ve yıkım bilgisi yok

Depremin ardından bölgede tedirginlik sürerken, gözler yeni açıklamalara çevrildi. Resmi kurumların paylaştığı ilk bilgilere göre şu ana kadar çöken bina yok, yaralanan kişi de bulunmuyor. Ekiplerin saha çalışmaları ise ihtiyaten devam ediyor.

Uzmanlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor. Yetkililer de teyitsiz sosyal medya paylaşımlarına değil, resmi açıklamalara itibar edilmesini istiyor. Şu an için Denizli depreminde en net tablo, korkuya yol açan sarsıntının ardından ciddi bir yıkım ve yaralanma yaşanmadığı yönünde.