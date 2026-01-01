Son Mühür- İsrail'le yaşadığı 12 günlük savaşın ardından İran'da rejim ekonomide yaşanan krizlerle başa çıkmakta zorlanıyor.

Dolar kurunun 140 bin Tümene çıkmasının ardından Tahran ekonomisinin kalbi olarak nitelenen Tahran Çarşısı esnafının fitilini ateşlediği protestolar öğrenciler ve tepkili vatandaşların katılımıyla ülke geneline yayıldı.

Kimi şehirlerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetin dozu artmasına rağmen Hamaney rejiminin geleceği konusunda en azından şimdilik endişe duyanların sayısı çok değil.

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları...



Ancak rejimin şimdilerde atmaya hazırlandığı ortaya çıkan adım sonrası yeni bir protesto dalgası başlama ihtimali de masada duruyor.



İran ve Orta Doğu konusunda önde gelen uzmanlardan Mehmet Koç,

''İran’da temel ihtiyaç maddeleri için daha önce tahsis edilmiş olan düşük dolar kuru 1 $ = 28.500 Tümen iptal edildi. Bu kararın kapsama alanındaki temel ihtiyaç maddelerinin fiyat artışına ne kadar etki edeceği bugün yarın belli olacaktır.

Dört gündür başlamış olan protestoları daha da artırabilecek bir adım. Dolar halihazırda İran’da 140.000 Tümen bandında.'' hatırlatmasında bulundu.

Tümen'in geçtiğimiz yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 50 değer kaybettiği ve ülkede enflasyonun yüzde 42-50 bandında bulunduğu belirtiliyor.