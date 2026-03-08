Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda Orta Doğu’daki gerilim, İran’ın askeri politikası ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştiren Arakçi, savaşın geçici ateşkeslerle değil kalıcı bir şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

“Siviller hedef alınıyor” iddiası

Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında sivil hedeflerin zarar gördüğünü öne sürerek sert ifadeler kullandı. İran halkının saldırılar nedeniyle büyük acılar yaşadığını savunan Arakçi, özellikle eğitim kurumları ve sağlık tesislerinin hedef alındığını iddia etti.

İranlı bakan, “ABD ve İsrail halkımızı öldürüyor. Kız öğrenciler hayatını kaybediyor, hastaneler hedef alınıyor” ifadelerini kullandı.

“Ateşkes bozuldu” açıklaması

Geçen yıl İsrail ile İran arasında yaşanan ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmaların ardından sağlanan ateşkesin ihlal edildiğini ileri süren Arakçi, mevcut şartlarda yalnızca geçici ateşkes çağrılarının yeterli olmayacağını dile getirdi.

Arakçi, “Şimdi yine ateşkes mi istiyorsunuz? Bu şekilde ilerleyemeyiz. Savaşın kalıcı biçimde sona ermesi gerekiyor. Bu sağlanana kadar halkımızı ve güvenliğimizi korumak için mücadele etmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

İran–Rusya iş birliği tartışması

ABD basınında yer alan ve Rusya’nın İran’a Orta Doğu’daki ABD güçlerinin konumuna ilişkin istihbarat sağladığı iddiaları da Arakçi’ye soruldu. İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam ettiğini belirten Arakçi, iki ülke arasındaki iş birliğinin gizli olmadığını ifade etti.

Arakçi, Rus istihbaratının ABD askeri varlıklarının yerlerinin belirlenmesinde rol oynayıp oynamadığına ilişkin soruya ise ayrıntılı bir yanıt vermedi ve “Bize birçok farklı yönden yardım ediyorlar, ancak detaylara dair bilgim yok” dedi.

“ABD üslerini hedef alıyoruz”

İran’ın bölgedeki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, İran’ın Arap ülkelerini doğrudan hedef almadığını savundu. Ancak komşu ülkelerde bulunan ABD askeri unsurlarının hedef alındığını ifade etti.

Arakçi, “Biz Arap ülkelerine saldırmıyoruz. Ancak ne yazık ki komşularımızın topraklarında bulunan ABD üsleri, tesisleri ve askeri varlıkları hedef alınıyor” dedi.

Füze menzili tartışmasına yanıt

Donald Trump’ın İran’ın ABD’yi vurabilecek menzilde füzeler üretmeye çok yakın olduğu yönündeki açıklamalarına da değinen Arakçi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran’ın füze üretme kapasitesine sahip olduğunu kabul eden Arakçi, buna rağmen uluslararası kamuoyunda tehdit algısı oluşturmamak için füze menzilinin bilinçli şekilde sınırlandırıldığını belirtti.

Arakçi, “Füze kapasitemiz var ancak kimse tarafından tehdit olarak görülmemek için menzilimizi 2 bin kilometrenin altında tuttuk” ifadelerini kullandı.

“Yeni lideri İran halkı seçecek”

Arakçi, İran’da yeni dini liderin seçileceğine ilişkin iddialara da değindi. Bu konudaki kararın İran’ın iç meselesi olduğunu vurgulayan Arakçi, seçim sürecinin Uzmanlar Meclisi tarafından yürütüleceğini söyledi.

ABD’nin bu sürece müdahil olabileceği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Arakçi, “Yeni lideri seçmek İran halkının görevidir. Halk Uzmanlar Meclisi’ni seçmiştir ve bu görev onların sorumluluğundadır” dedi.

İranlı bakanın açıklamaları, Orta Doğu’daki gerilimin tırmandığı bir dönemde uluslararası kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.