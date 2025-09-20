İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2025 Dünya Bilim Olimpiyatları’nda madalya kazanan gençler için Tahran’da düzenlenen törende konuştu. Konuşmasında Avrupa Üçlüsü olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya’nın “Snapback” mekanizmasını yeniden devreye sokma kararına tepki gösterdi. Pezeşkiyan, “Asıl yolu bulan ya da yeni bir yol açan beyinlerdir. Hiçbir engel İran’ın ilerlemesini durduramaz” dedi.

“Natanz’ı vurabilirler ama yeniden inşa ederiz”

ABD ve İsrail’in geçtiğimiz Haziran ayında hedef aldığı nükleer tesislere de değinen Pezeşkiyan, İran’ın caydırıcılık gücünü vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Natanz’ı ya da Fordo’yu vurabilirler ancak unuttukları gerçek, bu tesisleri inşa edenlerin halkımız olduğudur. Engelleri aşacağımıza inanmak yeterlidir. Aşırı talepler karşısında asla teslim olmayacak, boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Değişim ve dönüşüm gücümüz var”

Pezeşkiyan, İran halkının kararlılığına dikkat çekerek, “Azim, irade ve ilerleme gücüne sahip olan hiç kimsenin önü kesilemez. Çünkü değişim ve dönüşüm gücüne sahibiz” sözleriyle uluslararası baskılara meydan okudu.

BMGK’da yaptırımlar tartışması

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), İran’ın nükleer taahhütlerini teyit eden ve BM yaptırımlarının kaldırılmasını öngören karar tasarısı reddedildi. Oylamada Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir tasarıya destek verirken; İngiltere, Fransa ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 9 ülke karşı oy kullandı. Guyana ile Güney Kore ise çekimser kaldı.