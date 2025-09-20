Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınında ekiplerin yoğun çalışmaları sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Köyceğiz Akköprü mevkiinde çıkan yangında büyük ölçüde kontrolün sağlandığını açıkladı.

Kara ve hava desteğiyle müdahale

Yangına gün boyunca 143 arazöz ve su tankeri, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel karadan müdahale etti. Havadan ise 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere toplam 24 hava aracı görev aldı. Ekiplerin koordineli çalışmaları, yangının ilerlemesini durdurmada etkili oldu.

Zorlu arazi ve rüzgar engeli

Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangının hızla yayılmasına neden olurken, sarp ve dik arazi yapısı kara ekiplerinin çalışmalarını güçleştirdi. Ancak yoğun çabaların ardından yangının yayılımı büyük ölçüde durduruldu.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından, Muğla Köyceğiz’deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.