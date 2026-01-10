Gösteriler sürerken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) 9 Ocak’ta yayımladığı raporda, protestoların 13. gününde 15’i emniyet görevlisi olmak üzere 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Protestolar devam ederken sosyal medya platformu X’te İran bayrağıyla ilgili dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Bir kullanıcının bayrak emojisinin değiştirilmesi talebine yanıt veren X’in ürün yöneticisi Nikita Bier, platformdaki mevcut bayrağın, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan “Aslan ve Güneş” sembollü bayrakla değiştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından kısa süre içinde X’in web sürümünde İran bayrağı değiştirildi. Yeni bayrak, İslam Cumhuriyeti döneminde kırmızı amblem taşıyan mevcut bayrağın yerine, yüzyıllar boyunca İran’da kullanılan ve Şah Rıza Pehlevi ile özdeşleşen “Aslan ve Güneş” motifini içeriyor. Bu sembol, 1979 Devrimi sonrasında resmi kullanım dışı bırakılmıştı.

Tasnim News hemen kullanmaya başladı