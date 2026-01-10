Son Mühür / Osman Günden Denizaslanı, "Yıllarca bu ülke için ter döken SSK emeklileri üvey evlat muamelesi görmekten yoruldu. Adalet için seyyanen zam şart" dedi.

Uçurum Artık Kapanamaz Hale Geldi..

Son dönemde yapılan maaş düzenlemelerinin emekliler arasındaki çalışma barışını bozduğunu vurgulayan Emel Denizaslanı, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Denizaslanı, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

​"Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki makas hiç bu kadar açılmamıştı. Aynı marketten alışveriş yapan, aynı kirayı ödeyen ve aynı enflasyonla boğuşan emeklilerimiz arasında yaratılan bu ayrımcılık kabul edilemez. SSK’lılar bu ülkenin temel taşıdır, ancak yıllardır 'üvey evlat' muamelesi görüyorlar."

​8 Bin Liralık Seyyanen Zam Bizim de Hakkımız

​Daha önce memur emeklilerine ve çalışanlarına verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden esirgendiğini hatırlatan Denizaslanı, taleplerini şöyle dile getirdi:

​ "Memura verilen seyyanen artış, tüm emeklilerin hakkıdır. Bir gruba verilip diğerine verilmemesi anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır. Yüzdelik zamlar, düşük maaş alan emeklinin derdine derman olmuyor. Maaşlar arasındaki farkın kapanması için tek yol, maaşlara yapılacak ciddi bir seyyanen zamdır.

​ Emekli, ömrünün sonbaharında sadaka değil, yıllarca ödediği primlerin karşılığını, yani insanca yaşayacak bir ücret istiyor."

Mücadelemiz Sürecek

​Hükümete seslenen ÇEKAD Başkanı Emel Denizaslanı, emeklilerin sesinin duyulmaması halinde demokratik tepkilerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı. "Mutfaktaki yangın her geçen gün büyüyor. Emeklinin sabrı tükendi. Derhal bir düzenleme yapılmalı ve SSK emeklisinin mağduriyeti giderilmelidir" diyerek sözlerini noktaladı.