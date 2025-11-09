Irak'ta siyasi geleceği belirleyecek kritik parlamento seçimleri, genel oylamadan iki gün önce, güvenlik birimlerinde görevli personelin katılımıyla resmen başladı. Seçim takviminin ilk adımı olan ve "özel oylama" olarak adlandırılan bu süreç, güvenlik ve düzeni sağlayan kuvvetlerin, genel seçim günü görev başında olacakları için erken oy kullanmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi. Toplamda 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisinin oy kullanma hakkına sahip olduğu bu özel oylama, ülkedeki seçim atmosferini başlattı.

1 milyonu aşkın personel erken oy kullanıyor

Güvenlik birimlerinde görevli bir milyonu aşkın kişinin sandık başına gitmesi, seçimlerin şeffaflığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Oy kullanan bu büyük kitle içerisinde, merkezi hükümete bağlı polis, ordu ve diğer güvenlik kuvvetlerinin yanı sıra, özerk statüye sahip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bünyesindeki güvenlik güçleri de yer alıyor. Bu durum, seçimlerin Irak'ın tüm coğrafi ve idari yapılarını kapsayıcı nitelikte olduğunu gösteriyor. Özel oylama merkezlerinde, oy kullanma işlemleri titiz bir şekilde yürütülüyor ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu erken oylama süreci, Irak'ın istikrarını ve demokratik süreçlerini koruma yükümlülüğü taşıyan personelin vatandaşlık görevini yerine getirmesi açısından da kritik bir aşamayı temsil ediyor.

Gözler 11 Kasım'daki genel oylamada

Güvenlik personelinin katıldığı özel oylamanın tamamlanmasının ardından, tüm ülkenin gözü 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan genel oylamaya çevrilecek. Genel oylamada, Irak'taki kayıtlı seçmenlerin tamamı sandık başına giderek yeni parlamentonun üyelerini belirleyecek. Bu parlamento seçimleri, ülkenin siyasi dengelerini, yönetim şeklini ve gelecekteki iç ve dış politikalarını doğrudan etkileyeceği için hem bölgesel hem de uluslararası alanda yakından takip ediliyor. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, özel oylama süreci ve genel seçimlerin sorunsuz ve adil bir şekilde tamamlanması için yoğun çaba gösterirken, seçim sonuçlarının ülkenin istikrarına katkı sağlaması umut ediliyor.