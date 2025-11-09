Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum tesisinde meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan büyük yangının ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iki katlı tesiste sabah 09.00 sularında başlayan yangın, kimyasal maddelerin de etkisiyle hızla büyümüş ve ne yazık ki altı çalışanın yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Bu faciada ayrıca yedi kişi de yaralanarak hastanelere sevk edilmişti.

DNA örnekleriyle kimlik tespiti ve uzun süren bekleyiş

Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu’nun (16) cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Yakınları, otopsi çalışmalarının tamamlanmasını Adli Tıp Kurumu önünde büyük bir sabır ve acıyla bekledi. Yangının şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti, yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilebildi. Saatler süren bu zorlu ve hassas otopsi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, altı kişinin cenazeleri gece geç saatlerde ailelerine teslim edildi.

Aileler gecenin ilerleyen saatlerinde evlatlarını uğurladı

Yaşamını yitirenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde bekledikleri uzun ve acı dolu saatlerin ardından cenazelerini teslim alırken büyük bir hüzün yaşadı. Defnedilmek üzere teslim alınan cenazeler, aileleri tarafından bulundukları illere ve ilçelere götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bu elim olayın ardından polis ekipleri bölgede ve Adli Tıp Kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi. Yaşanan bu facianın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer olayların önüne geçilmesi için yetkililerin kapsamlı bir çalışma yürütmesi bekleniyor.