Son Mühür/Merve Turan- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışının bu sabah saat 07.07 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.
Depremler nedeniyle geçici kapanma
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hattın 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası geçici olarak kapatıldığını hatırlattı.
BOTAŞ operasyonu tamamladı
Bayraktar, 4 Ekim 2023 itibarıyla BOTAŞ tarafından hattın tekrar operasyona hazır hale getirildiğini belirterek, akışın yeniden başlamasının sağlandığını duyurdu.
Irak’tan ihraç planı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki sahalardan elde edilen petrolün, Irak-Türkiye boru hattı aracılığıyla uluslararası piyasalara gönderileceğini açıklamıştı.