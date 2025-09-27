Son Mühür- Borsa İstanbul’da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık: "Soruşturma henişletildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir.”

SPK raporu üzerine yeni operasyon

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı yeni raporda, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) hisse senetleri üzerinden manipülasyon yapıldığı tespit edildi. SPK’nın resmi başvurusu üzerine devam eden dosyada ikinci dalga operasyon kararı alındı.

İstanbul ve Van’da gözaltılar

Soruşturma kapsamında İst zanbul ve Van’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüphelilerden Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alındı.

Şirket ve kişilere yönelik incelemeler sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin yanı sıra ilgili şirketler hakkında da inceleme başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın “titizlikle ve çok yönlü” şekilde sürdüğünü vurguladı.