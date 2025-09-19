Irak Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü DEAŞ’ın operasyon ve dış güvenlikten sorumlu üst düzey yetkilisi Ömer Abdulkadir Bassam’ın (Abdurrahman el-Halebi) Suriye’de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre operasyon, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerince gerçekleştirildi.

“Uzak Vilayetler”den sorumluydu

Iraklı yetkililer, Bassam’ın örgüt içinde “Uzak Vilayetler” adı verilen yapılanmaların planlanması ve denetiminden sorumlu olduğunu bildirdi. El-Halebi’nin, Lübnan’daki İran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıya doğrudan katıldığı da açıklandı.

Avrupa ve ABD’de Saldırı Planlıyordu

Açıklamada, Bassam’ın Avrupa ve ABD’de gerçekleştirilmek istenen bir dizi terör saldırısının planlayıcısı olduğu ifade edildi. Bu girişimlerin, hassas istihbarat çalışmaları sayesinde engellendiği kaydedildi.

Aylar süren istihbarat takibi

Operasyonun aylar süren titiz bir istihbarat çalışmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hedef, hareketlerinin tespit edilmesinin ardından uluslararası koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırısıyla etkisiz hale getirildi.”

DEAŞ’a büyük stratejik Kayıp

Irak makamları, bu operasyonun DEAŞ için büyük bir stratejik kayıp olduğuna dikkat çekti. El-Halebi’nin öldürülmesinin son iki ayda gerçekleştirilen başarılı operasyonların devamı olduğu belirtilirken, aynı süreçte örgütün 6’dan fazla üst düzey liderinin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Beyrut saldırısı hatırlatıldı

üKasım 2013’te Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki İran Büyükelçiliği’ne yönelik çifte intihar saldırısında 23 kişi hayatını kaybetmiş, 160 kişi ise yaralanmıştı. El-Halebi’nin bu saldırının organizasyonunda doğrudan rol aldığı bilgisi dikkat çekti.