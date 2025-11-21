İstanbul’da IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında 11 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturma, şirketin yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı faaliyetlere aracılık ettiği iddiaları üzerine derinleştirildi.

Gözaltına alınan 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 11 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 16 kişi adli kontrole tabi tutuldu.

155 milyar liralık şüpheli işlem

Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporlarında, IQ Money üzerinden gerçekleşen yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacminin olağan dışı olduğu, işlemlerin kısa zaman aralıklarıyla tekrarlandığı, yatırma–çekme oranlarında tutarsızlıklar bulunduğu tespit edildi. İşlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde yer alması da dikkat çekti.

Analizlerde, şirket üzerinden yapılan transferlerin yaklaşık 78 milyar liralık bölümünün, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Faaliyet izni iptal edildiği halde işlemler devam etmiş

Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre IQ Money’nin faaliyet izni 22 Kasım 2023’te iptal edilmiş olmasına rağmen, şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerini sürdürdüğü belirlendi. Şirket yönetiminin bazı işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüterek izleri gizlemeye çalıştığı, denetimlerde bilgi ve belge sunmaktan kaçındığı, POS hizmetlerinde usulsüz sözleşmelerle risk kontrollerini devre dışı bıraktığı ortaya kondu.

Şirkete kayyım atandı

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şirketin dijital altyapısı ve finansal kayıtlarına el konulduğu bildirildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla şirkete TMSF kayyım olarak atandı ve 5549 sayılı Kanun gereği şirket resmen el konulan varlıklar arasına dahil edildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 26’sının yakalandığı, yurt dışında olduğu belirlenen bir şirket yöneticisi için ise kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Soruşturmanın, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.