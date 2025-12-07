Son Mühür- Şu anki uygulamaya göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan yerli üretim telefon, bilgisayar ve tabletlerde ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Ancak bu sınır, özellikle üst segment cihazlarda erişimi sınırlıyordu.
Yeni teklifte fiyat şartı kaldırılıyor
Sunulan yeni teklifle birlikte fiyat sınırlamasının tamamen kaldırılması planlanıyor. Böylece öğrenciler, iPhone 17 serisinden Samsung Galaxy S25 modellerine ve oyun konsollarına kadar geniş bir yelpazede cihazı ÖTV’siz satın alabilecek.
2 yıl kullanım şartı getiriliyor
ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aldıkları teknolojik cihazları en az 2 yıl boyunca kullanmaları gerekecek. Bu şartın amacı, vergi avantajının ticari amaçlı kullanılmasının önüne geçmek.
Model model ÖTV’siz teknoloji fiyatları
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde popüler cihazların vergisiz fiyatları önemli ölçüde düşecek. Webtekno’nun hesaplamalarına göre bazı modellerin fiyatları şöyle:
iPhone 17 Pro
ÖTV'li fiyat: 107.999 TL
ÖTV'siz fiyat: 71.999 TL
iPhone 17
ÖTV'li fiyat: 77.999 TL
ÖTV'siz fiyat: 51.999 TL
iPhone Air
ÖTV'li fiyat: 97.999 TL
ÖTV'siz fiyat: 65.332 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra
ÖTV'li fiyat: 93.499 TL
ÖTV'siz fiyat: 62.332 TL
Samsung Galaxy S25
ÖTV'li fiyat: 61.499 TL
ÖTV'siz fiyat: 40.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold7
ÖTV'li fiyat: 109.499 TL
ÖTV'siz fiyat: 72.999 TL