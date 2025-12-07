Son Mühür- Şu anki uygulamaya göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan yerli üretim telefon, bilgisayar ve tabletlerde ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Ancak bu sınır, özellikle üst segment cihazlarda erişimi sınırlıyordu.

Yeni teklifte fiyat şartı kaldırılıyor

Sunulan yeni teklifle birlikte fiyat sınırlamasının tamamen kaldırılması planlanıyor. Böylece öğrenciler, iPhone 17 serisinden Samsung Galaxy S25 modellerine ve oyun konsollarına kadar geniş bir yelpazede cihazı ÖTV’siz satın alabilecek.

2 yıl kullanım şartı getiriliyor

ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aldıkları teknolojik cihazları en az 2 yıl boyunca kullanmaları gerekecek. Bu şartın amacı, vergi avantajının ticari amaçlı kullanılmasının önüne geçmek.

Model model ÖTV’siz teknoloji fiyatları

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde popüler cihazların vergisiz fiyatları önemli ölçüde düşecek. Webtekno’nun hesaplamalarına göre bazı modellerin fiyatları şöyle:

iPhone 17 Pro

ÖTV'li fiyat: 107.999 TL

ÖTV'siz fiyat: 71.999 TL

iPhone 17

ÖTV'li fiyat: 77.999 TL

ÖTV'siz fiyat: 51.999 TL

iPhone Air

ÖTV'li fiyat: 97.999 TL

ÖTV'siz fiyat: 65.332 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra

ÖTV'li fiyat: 93.499 TL

ÖTV'siz fiyat: 62.332 TL

Samsung Galaxy S25

ÖTV'li fiyat: 61.499 TL

ÖTV'siz fiyat: 40.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold7

ÖTV'li fiyat: 109.499 TL

ÖTV'siz fiyat: 72.999 TL