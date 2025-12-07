Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'in köylerinde uzun yıllardır yapılmasına rağmen bugün artık nadir görülen geleneksel yemekleri tekrar canlandırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Yemek tarifleri gelecek kuşaklara aktarmak üzere toplandı ve kayıt altına alındı.

Kırsal mahallelerdeki yaşlı kadınlarından derlenen tarifler, kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere kitap haline getirilmek üzere arşivlenecek. Ayrıca Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi'nin aşçılık kurslarındaki kursiyerler de bu lezzetlerin tarifleri de öğretiliyor. Köyün sakinlerinin hafızasında kalan eski yemek teknikleri, pişirme yöntemleri ve mutfak alışkanlıkları gelecek nesillere aktarıldığını anlatan Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci, "Geleneksel yemeklerimizi ortaya çıkarmak için önce köylerimize gittik. Yaşlı sakinleriyle görüştük. Onların anneannelerinden babaannelerinden kalma yöresel lezzetleri öğrendik. Merkezimizdeki yeni kuşak olan kursiyerlerimizle bu kişileri bir araya getirdik. Gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma başlattık. Lezzetlerimiz yok olmaya başlamıştı. Bu sağlıklı tarifler unutulmuştu. Buradaki kursiyerlerimize öğretip aynı zamanda tarifleri arşivleyeceğiz. Bu çalışmalarımızı bakanlığımıza da göndereceğiz" diye konuştu.