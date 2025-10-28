Son Mühür - Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6 km derinlikte 6.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerde de paniğe yol açarken, Manisa'nın Gördes ilçesi Oğulduruk Mahallesi'nde tek katlı bir evin tavanı çöktü ve evde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Uyarı yapıldı

Depremin ardından evin bazı duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.