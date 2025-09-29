Son Mühür - iPhone 17 serisi ve iPhone Air'in piyasaya çıkmasıyla birlikte, yeni alüminyum kasaya sahip modellerin normal kullanım ve saklama sırasında kolayca çizilmesi “scratchgate” adı verilen bir sorunu gündeme taşıdı. İlk olarak sosyal medya kullanıcıları ve mağazalardaki teşhir ürünlerini inceleyen kişiler tarafından dile getirilen şikayetler, YouTube’da yayınlanan dayanıklılık testleriyle daha da yaygınlaştı. Apple ise gelen tepkilerin bir kısmını hafifletmeye çalışıyor ve özellikle bir noktaya dikkat çekiyor: Şirket, mağazalardaki iPhone’larda görülen izlerin MagSafe adaptörlerinden kaynaklanmadığını savunuyor.

''Çizikler silerek çıkartılabiliyor''

Apple, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada, MagSafe bölgesi çevresindeki çiziklerin aslında cihazın yüzeyinde kalıcı hasar olmadığını belirtti. Şirkete göre bu izler, çizik gibi görünse de basitçe silinerek giderilebiliyor. Ayrıca Apple, bu durumun yalnızca iPhone 17 serisine özel olmadığını ve mağazalarda sergilenen diğer iPhone modellerinde de benzer izlerin görülebildiğini ifade etti. Sorunu çözmek amacıyla bazı değişiklikler yapılacağını açıklayan Apple, özellikle yıpranmış teşhir stantlarının yenileriyle değiştirileceğini duyurdu.

Boyası dökülüyor

Apple ayrıca, YouTuber JerryRigEverything’in dikkat çektiği farklı bir çizik sorununa da değindi. Söz konusu videoda, “plato” olarak adlandırılan kamera çıkıntısının yükseltilmiş kenarlarının bir madeni parayla kolayca çizilebildiği görülüyordu. Salı günü yayımlanan iFixit’in iPhone 17 Pro söküm analizinde de bu konu ele alındı. Uzmanlara göre, burada “pul pul dökülme” şeklinde bir sorun söz konusuydu. Bunun nedeni olarak, anodizasyon katmanının doğrudan alüminyum gövdeye değil, başka bir anodize yüzeye uygulanması gösterildi. Bu yapı, katmanların çizilmek yerine kolayca ayrılmasına neden oluyordu.

Diğer iPhone'lar ile aynı

Apple ise bu eleştirilere karşılık olarak, kamera çıkıntısındaki kenarların anodize alüminyum kullanılan diğer Apple ürünlerinin kenarlarıyla benzerlik taşıdığını savundu. Şirket, bu parçaların Apple’ın dayanıklılık testlerinden başarıyla geçtiğini vurgulasa da, kullanıcıların normal kullanım sırasında bu tür çiziklerle karşılaşmasının tamamen önlenemeyeceğini kabul etti.

Günden güne artar mı?

YouTube’daki birçok “izlenme uğruna parçalama” videosunda görülen çizikler, çoğu zaman abartılı senaryolar içeriyor ve gerçek kullanıcı alışkanlıklarını yansıtmıyor. Zaten pahalı bir akıllı telefon alan birinin, cihazının kenarına anahtar sürmek isteyeceği de pek olası değil. MagSafe standlarıyla ilgili iddialara gelince, bu açıklama ilk bakışta mantıklı görünse de dışarıdan bakıldığında şüpheyle karşılanabilir. Çünkü bir Apple Store’daki teşhir iPhone'ları, her gün yüzlerce kişi tarafından incelendiğinden, aşınma ve yıpranma hızla artabilir.

Temizle mi çözüm mü?

Yine de Apple’ın standlara dair yaptığı açıklama doğruysa, teşhir cihazlarının daha sık ve özenli şekilde temizlenmesi şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir. Öte yandan, gerçek şu ki, zamanla bu denli yoğun kullanılan cihazlarda çiziklerin oluşması neredeyse kaçınılmaz. Kullanıcılar telefonlarını kılıf ve ekran koruyucularla koruyarak bu durumu en aza indirebilir; ancak aşınma ve yıpranmayı tamamen önlemek mümkün değildir.