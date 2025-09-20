Son Mühür - iPhone 17'nin resmi satışı başladı ve her zamanki gibi mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Ön siparişlerde büyük ilgi gören iPhone 17 serisi, en yüksek fiyatla satıldığı ülke olarak yine Türkiye'yi gösterdi.

Bir kişinin belirli bir ürünü satın alma gücünü ölçen uygunluk endeksi, bu kez iPhone 17’nin maliyetine odaklandı. Tenscope’un 33 ülkeyi kapsayan analizinde, iPhone 17 Pro modeline sahip olabilmek için gereken çalışma günü sayıları karşılaştırıldı. Küresel verilere göre, dünya genelinde bir kişinin iPhone 17 satın alabilmesi için ortalama 26 gün çalışması gerekiyor.

Türkiye'de kaç gün çalışmak gerekiyor?

Tenscope’un verilerine göre, Türkiye’de ortalama maaşla geçinen bir kişinin, hiçbir harcama yapmadan iPhone 17’nin 107.999 TL’lik standart modelini alabilmesi için tam 89 gün çalışması gerekiyor. Bu da yaklaşık 3 aylık bir çalışma süresine denk geliyor.

Hangi ülkelerde süre daha az?

Almanya’da bir kişinin iPhone 17 satın alabilmesi için 5 gün, İsviçre’de ise sadece 3 gün çalışması yeterli oluyor. Analizde, 256 GB depolama kapasitesine sahip temel model esas alınarak hesaplamalar yapıldı. Bu modelin ABD satış fiyatı 1.099 dolar olarak açıklandı. Araştırma kapsamında 33 ülkenin verileri incelendi. Sonuçlara göre, İsviçre’de yaşayan bir vatandaş iPhone 17 Pro'ya 3 günlük çalışmayla sahip olabilirken, Hindistan'da bir vatandaşın aynı modeli alabilmek için 160 gün çalışması gerekiyor. Bu da ülkeler arasında 51 katlık büyük bir fark olduğunu ortaya koyuyor.

Gelişmiş ülkelerde birkaç gün yetiyor

ABD’de ortalama gelirle çalışan bir kişinin iPhone 17 Pro satın alabilmesi için yaklaşık 4 gün çalışması yeterli oluyor. Küresel ortalamaya bakıldığında ise bu süre 26 gün olarak hesaplandı. Veriler, teknoloji ürünlerine erişimde ekonomik eşitsizliklerin ne kadar etkili olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde sadece birkaç günlük gelirle alınabilen bir cihaz, gelişmekte olan ülkelerde aylar süren bir emeği gerektirebiliyor.

iPhone 17 Pro'ya sahip olabilmek için gereken çalışma süresi: