Cenaze töreni İstanbul'un Levent semtindeki Afet Yolal Camisi'nde kılındı. Törene iş dünyasından ve showbiz çevrelerinden pek çok tanıdık isim katılarak Selin Boronkay'a destek verdi. Güzide Duran-Fikret Orman, Vahe Kılıçaslan, Ece Gürsel ve Nilüfer Kurt, törende hazır bulunan isimler arasında yer aldı. Namaz sonrasında Yücel Boronkay, Sahrayıcedid Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yücel Boronkay kimdir?

Yücel Boronkay, iş insanı Zoltan Boronkay ile birlikte Boronkay ailesini oluşturan annenin adı. Çiftin Sibel, Selin ve Simla adlı üç kızı bulunuyor. Kökenleri Macaristan'a uzanan Boronkay ailesi, İstanbul'un köklü iş çevrelerinde tanınan bir konuma sahip. Yücel Boronkay, kamuoyuna doğrudan değil; kızları üzerinden yansıyan bir figür olarak biliniyordu. Ölüm nedeniyle ilgili aile herhangi bir açıklama yapmadı.

Selin Boronkay kimdir?

Selin Boronkay, 16 Nisan 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Selin Boronkay, yükseköğrenim için hem Boğaziçi Üniversitesi'ni hem de Almanya'daki bir üniversitede işletme programını tercih etti. Mezuniyetin ardından kısa süreliğine aile şirketinde görev aldı; ardından kendi ajansını kurma kararı verdi.

Kariyerinin ilk yıllarında Demet Akalın ve Hayko Cepkin gibi tanınan sanatçıların basın danışmanlığını üstlendi. Oran Halkla İlişkiler, Toy Box Production ve Pan Ajans gibi birçok kuruluşta yönetici pozisyonunda çalıştı. Pan Ajans bünyesinde Heidi Klum, Gisele Bündchen ve Helena Christensen gibi dünyaca ünlü model isimlerin Türkiye temsilciliğini yürüttü. Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Earth'ün Türkiye haklarını da Pan Ajans aracılığıyla aldı.

2010'dan itibaren Best Model yarışmasında birinci olan erkek modellerin menajerliğini devralan Selin Boronkay, bu süreçte Çağatay Ulusoy ve Furkan Palalı gibi isimleri keşfetti ve kariyerlerini şekillendirdi. AKUT gönüllüleri arasında da yer alan Boronkay, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de dikkat çekti.

Selin Boronkay, Ocak 2013'te İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Uzun soluklu yargılama sürecinin ardından mahkeme, Boronkay'a uyuşturucu madde kullanma suçundan ertelenmiş hapis cezası verdi.