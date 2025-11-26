İpek Özkal Sayan İYİ Parti'ye katıldı. 26 Kasım'da TBMM'deki grup toplantısında resmen üye oldu. Sosyal medyada "Yarın İYİ olacak" paylaşımıyla ipucu verdi. Müsavat Dervişoğlu rozetini taktı. Bu gelişme, Sayan'ın Memleket Partisi'ndeki istifasından 19 ay sonra gerçekleşti.

Geçiş, İYİ Parti'nin genç ve akademik kadroyu güçlendirme stratejisine uyuyor. Sayan, kamu yönetimi uzmanlığıyla partiye katkı sağlayacak. Grup toplantısında katılımı ilan edildi. Sayan, yeni oluşumda aktif rol alacak. Siyasi arenada merakla takip ediliyor.

İpek Özkal Sayan Kimdir?

Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, akademik birikimini siyasetle birleştiren bir isim olarak kamuoyunda biliniyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör kadrosunda görev yapan Sayan, Memleket Partisi'nin kurucu üyelerinden biriydi. Parti bünyesinde Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile sözcülük görevlerini üstlendi. 2023 genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu. Siyasi kariyerinde, kamu yönetimi ve gençlik politikalarına odaklandı.

Sayan, Nisan 2024'te Memleket Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti. İstifasını sosyal medyadan duyurarak, içten çalıştığını ve desteğe teşekkür ettiğini belirtti. İstifa sonrası sessiz bir dönem geçirdi. Yakın zamanda İYİ Parti'ye katılması, siyasi gündemi hareketlendirdi. Rozetini Müsavat Dervişoğlu taktı. Bu geçiş, Sayan'ın yeni bir sayfa açtığını gösteriyor.

İpek Özkal Sayan Nereli

İpek Özkal Sayan, Ankara doğumlu. Başkentte büyüdü ve eğitim hayatını burada sürdürdü. Ankara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Türkiye'de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi" teziyle doktora yaptı.

Ankara kökenli Sayan, akademik kariyerini de bu şehirde şekillendirdi. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede İtalyanca biliyor. Siyasi faaliyetleri Ankara merkezli ilerledi. Memleket Partisi'nde Ankara'dan aday gösterildi. İYİ Parti'ye geçişi de başkentteki grup toplantısında gerçekleşti.

İpek Özkal Sayan Kaç Yaşında

İpek Özkal Sayan, 1992 doğumlu ve 2025 itibarıyla 33 yaşında. Genç yaşta akademik başarılar elde etti. Lisansını erken tamamladı, yüksek lisans ve doktorasını hızla bitirdi. Siyasete 30'lu yaşlarının başında atıldı. Memleket Partisi'nde hızla yükseldi.

33 yaşındaki Sayan, enerjik ve dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. İstifası ve İYİ Parti'ye katılımı, siyasi kariyerinde dönüm noktası oldu. Akademik birikimini partide kamu politikalarına yansıtıyor. Gelecek seçimlerde adaylık ihtimali konuşuluyor.