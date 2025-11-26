Son Mühür- Milyonlarca kişinin takip ettiği Miss Universe 2025, jüri kararları ve yarışma sonrası gelen istifa zinciriyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Meksikalı Fátima Bosch’un tacı kazanması ve Türkiye temsilcisi Ceren Arslan’ın finale kalamaması, şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası temsilcilerin unvanlarını bırakmaya başlaması ise organizasyonda yaşanan yönetimsel sorunları daha görünür hale getirdi.

Olivia Yacé’den dikkat çeken ayrılık kararı

Yarışmada ilk beşe giren Fildişi Sahilli finalist Olivia Yacé, finalin ardından Afrika, Okyanusya ve Miss Universe Komitesi ile tüm resmi bağlarını sonlandırdığını duyurdu. Yacé’nin ani kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Değerlerime sadık kalmalıyım”

Olivia Yacé, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kişisel değerlerinin kendisini bu karara götürdüğünü vurguladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Fildişi Sahili temsilcisi olarak Bangkok'taki Miss Universe 2025 yarışmasında, zorluklara rağmen harika şeyler başarabileceğimizi ilk elden deneyimledim. Ancak bu yolda devam etmek için, bana rehberlik eden en güçlü sütunlar olan değerlerime sadık kalmalıyım: saygı, itibar, mükemmeliyet ve eşit fırsat. Derin bir minnet ve saygı dolu bir kalp ile, Miss Universe Africa and Oceania ünvanından ve Miss Universe Komitesi ile gelecekteki herhangi bir bağlantımdan istifa ettiğimi bu vesileyle duyuruyorum."

Bu açıklama, organizasyonda daha derin bir kriz olup olmadığı sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Estonya temsilcisinden de istifa geldi

Ayrılık kararına Estonya güzeli Brigitta Schaback da katıldı. Schaback, yarışma sonrası Miss Universe Estonia unvanını bıraktığını açıkladı ve dikkatleri bu kez ulusal düzeydeki sorunlara yönlendirdi.

“Değer uyuşmazlığı nedeniyle ayrılıyorum”

Brigitta Schaback, yaptığı açıklamada ulusal direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle görevini bıraktığını duyurdu. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Miss Universe Estonya ünvanından ayrılıyorum. Değerlerim ve iş ahlakım, Ulusal Direktör Natalie Korneitsik ile uyuşmuyor. Benim taahhüdüm kadınların güçlendirilmesi ve eşitliktir. Bu çalışmayı Miss Universe Estonya ile herhangi bir bağım olmadan, bağımsız şekilde sürdüreceğim."