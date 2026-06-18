İzmir'in tarım potansiyeliyle öne çıkan ilçelerinden Ödemiş'te, üreticilerin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla IPARD III Programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, hibe desteklerinden faydalanmak isteyen çiftçi ve yatırımcılara başvuru süreçleri ile desteklenen yatırım alanları anlatıldı.

Hibe desteklerinin kapsamı anlatıldı!

Açıklamalarda bulunan TKDK Manisa Koordinatörü Murat Akın, kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedefleyen desteklerin üreticilere önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Tarımsal potansiyeline dikkat çekildi!

Toplantıda Ödemiş’in özellikle süt üretimindeki güçlü konumuna vurgu yapıldı. Türkiye’nin önemli süt üretim merkezlerinden biri olan Ödemiş'te, hayvancılık ve süt sektörüne yönelik yatırımların artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Süt işleme projelerine özel önem!

TKDK yetkilileri tarafından, bölgede süt üretiminin yüksek seviyede olmasının işleme tesislerine yönelik yatırımları daha da önemli kıldığını ifade etti.

