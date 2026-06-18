Son Mühür/ Emine Kulak- Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevinden alınmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir İl Başkanlığı’nda başlayan nöbetine devam ediyor. CHP İzmir İl Binası’nda partililer de nöbete destek veriyor. Bunun yanı sıra gün içinde Çağatay Güç’e destek için gelen siyasi isimler de oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Azizi Kocaoğlu gün içinde Güç’e destek için ziyarette bulundu. Yüksek Taşkın ise sabah saatlerinde CHP İzmir İl Başkanlığı’ndaydı.

Saat 17:00 sıralarında ise CHP İzmir Milletvekilleri’nden Deniz Yücel ve Ednan Arslan da Çağatay Güç’e destek ziyaretinde bulundu.

“Çağatay Güç’ün yanındayız”

Görevden almaların doğru olmadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “ Mutlak butlan yönetiminiz ben, biz tanımıyoruz. Ben parti meclis üyesiydim, haksız uygulamadan, mahkeme kararı ile göreve gelmiş parti meclis üyeliğimden istifa ettim. Şimdi tek bir görevi olan, kurultayı toplama görevi olan, işlevi olmayan kurumun kalkıp da il başkanlarını görevden alan, zaten yok hükmünde olan yapının burada seçilmiş il başkanlarını görevden almasını doğru bulmuyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Genel Merkez’in arkasında belediye başkanları, milletvekilleri yok. PM’de görev çoğunluğu yok. Halk bizimle beraber. Özgür Özel nereye gitse bir izdiham oluyor kimse kulaklarını tıkayamaz. Mutlak butlan kararını kabul etmiyoruz. Genel Merkez’de oturanların tek bir görevi var, derhal partiyi kurultaya götürmeleri. İsterse delegeyi elle yazsınlar, isterlerse halka sorsunlar. Onların kardeşleri dahil bu yönetime sahip çıkmıyor. CHP için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çağatay Güç’ün yanındayız. Görevden alınan arkadaşların yanındayız” dedi.

“Tugay’ın çizgisinden kimsenin şüphesi yok”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa edeceği iddiaları hakkında konuşan Arslan, “Cemil Tugay’la ben görüşmedim ama Cemil Tugay’ın partililiğinden kimsenin şüphesi yok, sol ve sosyal demokrat çizgisinden kimsenin şüphesi yok; Atatürk’ün cumhuriyetine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Atatürk’e olan sevgisine, onun kurmuş olduğu cumhuriyete inancından en ufak bir şüphemiz yok. O yüzden, sayın Cemil Tugay’ın da bizimle burada kalarak sonuna kadar bu mücadeleyi bizimle beraber vereceğini düşünüyorum. Büyükşehir grubumuz bugün toplandı, yekvücut hâlde bu kararı tanımadıklarını ilan etti. Yani sizi tanımıyoruz Butlancılar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sizi tanımıyoruz” diye konuştu.