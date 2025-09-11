İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Eylül’de Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Saldırıda, polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın hayatını kaybederken, iki polis memuru ve bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. ise çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, E.B.’nin cep telefonu ve bilgisayarındaki dijital veriler detaylı şekilde incelendi. İncelemeler, saldırganın sosyal medya üzerinden çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiğini, DEAŞ ideolojisine yakın içerikleri izlediğini ve saldırı planını bu içeriklerden yola çıkarak hazırladığını ortaya koydu.

Ayrıca E.B.’nin internette el yapımı patlayıcı ve torpil hazırlama videolarını takip ederek saldırı öncesinde benzer malzemeler kullanmaya çalıştığı belirlendi.

Silah kullanımı babadan öğrenilmiş

Soruşturma kapsamında E.B.’nin silah kullanmayı babası N.B.’den öğrendiği tespit edildi. N.B.’nin uzun yıllardır avcılıkla ilgilendiği, ruhsatlı iki tüfeğe sahip olduğu ve oğlunu çocuk yaşlardan itibaren avlara götürdüğü öğrenildi. Baba-oğulun İzmir’in Urla ve Karaburun bölgelerinde atış talimi yaptığı belirlendi.

İçine kapanma ve sapkın fikirlere yöneliş

Lise öğrencisi E.B., yaklaşık bir yıl boyunca içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldi. Ailesi bu durumu fark etmiş, ancak yetkili makamlara başvurmamıştı. Babası N.B., çocuğunun son 8 ayda ruh halinin değiştiğini ve içine kapanarak farklı fikirlere yöneldiğini ifade etti. Anne A.B. ise oğlunun terör örgütü videoları izlediğini gördüğünde uyarmasına rağmen sorunu aile içinde çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Gözaltılar ve soruşturma

Saldırının ardından E.B.’nin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 16’sı yaşları 18’in altında olup, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, suça sürüklenen çocuklara 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim, danışmanlık ve sosyal medya kullanım eğitimi tedbirleri uygulandığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında İzmir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli’nde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden birinin İran, dördünün Suriye uyruklu olduğu, toplam 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yapılan incelemelerde bu kişilerin saldırganla sosyal medya üzerinden etkileşimde bulunduğu tespit edildi