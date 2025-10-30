Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Nusret-2025 Davet Tatbikatı”, 26 ülkeden 44 gözlemcinin katılımıyla Saros Körfezi’nde devam ediyor. Tatbikatta Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da aktif görev alıyor.

Gerçek mayın imhası senaryoları uygulanıyor

NATO üyesi ve dost ülkelerin katılımıyla icra edilen tatbikatta, gerçek mayın imhası ve mayın karşı tedbirleri (MKT) senaryoları sahada birebir uygulanıyor. Tatbikatın komuta ve kontrol merkezi, “L-403” borda numaralı TCG Sancaktar Gemisi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok amaçlı amfibi çıkarma gemisi olarak bilinen TCG Sancaktar, tatbikatın sevk ve idare üssü olarak görev yapıyor.

26 ülkeden 44 gözlemci katılıyor

Bu yılki tatbikat, uluslararası katılım açısından rekor düzeye ulaştı. Türkiye’nin yanı sıra 25 farklı ülkeden gelen 44 askerî gözlemci, Saros Körfezi’nde yürütülen faaliyetleri takip ediyor. Tatbikat, hem NATO müttefikleri hem de partner ülkeler arasında mayın harbi alanında birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefliyor.

Eğitimlerin odağında Karadeniz’deki mayın tehdidi var

Tatbikatın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine yönelik senaryolar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz’deki deniz mayınlarının oluşturduğu risklere karşı, Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) eğitimleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, mayın tespiti, etkisiz hale getirme, kıymetlendirme ve iş birliği prosedürleri tatbikat senaryolarına dahil edildi.

NATO'dan paylaşım!

NATO'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden "We Are NATO" notu düşülerek bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "NUSRET 2025 Tatbikatı başladı, ev sahibi Türkiye! NATO müttefikleri ve ortak ülkeleri bir araya getiren tatbikat, mayın harbi yeteneklerini, birlikte çalışabilirliği ve müttefikler arasındaki iş birliğini güçlendiriyor." ifadeleri kullanıldı