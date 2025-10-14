Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Elektrik kablolarının şase yapması sonucu çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin çevre binalara sıçramasını önledi.

Elektrik kabloları yangına neden oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’nde Safiye Çırak’a ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kablolarının şase yapması sonucu başladığı öğrenildi. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Alevler büyümeden kontrol altına alındı

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Uzun süren soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kış öncesi elektrik uyarısı

Yetkililer, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlara elektrik tesisatlarını kontrol ettirmeleri ve ısıtıcı kullanımında aşırı yüklenmeden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.