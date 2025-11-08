Son Mühür - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde son dönemde artan “gizemli kutu” satışlarını incelemeye aldı. Kurul, içeriği belirtilmeden satışa sunulan bu ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı ve ekonomik kararlarını etkileyici özellik taşıdığını tespit etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bakanlık, “gizemli kutu” satışlarının haksız ticari uygulama kapsamında olduğunu belirleyerek, bu ürünlerin satışının durdurulmasına hükmetti.

Ticaret Bakanlığı, kararın ardından “gizemli kutu” satışı yapan e-ticaret platformlarına resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, söz konusu ürünlerin satışının durdurulmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması talep edildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmıştır. Tüketicilerin korunması, aldatıcı reklamların engellenmesi ve özellikle gençlerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi için denetimler kesintisiz sürecektir.” Bakanlık harekete geçti Reklam Kurulu’nun raporunda, “gizemli kutu” satışlarının içeriği belirsiz ürünleri kapsadığı ve tüketicileri normalde katılmayacakları işlemlere yönlendirebileceği vurgulandı. Kurul, bu tür tanıtımların tüketici davranışını yanıltıcı olduğunu belirterek, “reklam yoluyla haksız ticari uygulama” kapsamında değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı, son dönemde sosyal medya ve e-ticaret platformlarında hızla yayılan aldatıcı satış yöntemleri ve yanıltıcı tanıtımlar karşısında denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık, özellikle genç tüketicilerin korunması ve dijital pazarlarda güven ortamının sağlanması amacıyla çalışmaların devam edeceğini duyurdu.