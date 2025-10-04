Antalya’nın Kumluca ilçesinde denize açılan iki amatör balıkçı, oltalarına takılan 1,80 metre uzunluğunda ve 60,5 kilo ağırlığında dev akya balığını yakalayarak büyük şaşkınlık yaşadı. Balık yaklaşık 25 bin TL’ye satıldı, gelir ise kimsesiz çocuklara bağışlandı.

Oltaya takılan dev balık şaşkınlık yarattı

2 Ekim günü Adrasan Koyu’na açılan amatör balıkçılar Fatih Pala ve Tolga Saç, canlı yemle denize bıraktıkları oltalarına dev bir balığın takıldığını fark etti. Zorlu bir mücadelenin ardından tekneye çekilen balığın, 1,80 metre uzunluğunda ve 60,5 kilo ağırlığında dev bir akya olduğu ortaya çıktı.

25 bin TL’ye satıldı, gelir çocuklara bağışlandı

Balığı Adrasan Sahili’ne getiren Pala ve Saç, dev akyayı yaklaşık 25 bin TL’ye bir restorana sattı. Amatör balıkçılar, elde ettikleri gelirin büyük bölümünü kimsesiz çocuklar yararına bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

“Normalde 15-20 kilo bekliyorduk”

Yakalanan balıkla ilgili duygularını paylaşan Tolga Saç, “Adrasan’da kuzu avına çıkmıştık. Normalde 15-20 kiloya razı olacaktık ama Allah bize bu şansı nasip etti. Çok mutluyuz” dedi. Balığı teknenin içinde kucağına alarak poz veren Saç, yaşadıkları heyecanı unutamayacaklarını söyledi.

Türkiye rekoru iddiası

Tolga Saç, yakaladıkları akya balığının büyüklüğüyle Türkiye rekoru kırdıklarını da dile getirdi. Bölgedeki balıkçılar, bu denli büyük bir balığın amatör avcılar tarafından yakalanmasının oldukça nadir olduğunu ifade etti.