Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 04.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yapılan çok sayıdaki atama dikkat çekti. Özellikle; Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler ön plana çıktı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atanan ve görevlendirilen isimler şu şekilde:
- Doç. Dr. Bayram Köseoğlu (Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı)
- Doç. Dr. Mustafa Çakır (Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı)
- Dr. Fatih Mehmet Aydın (Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi)
- Dr. Yahya Solmaz (Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı)
- Tahir Tural (Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi)
- Lokman Arslan (Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı)
- Prof. Dr. Ömer Kara (Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Metin Özdemir (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Yaşar Yiğit (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Halit Çalış (Necmettin Erbakan üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Doç. Dr. Yüksel Salman (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Huriye Martı (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Doç. Dr. Necmeddin Güney (Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Doç. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)