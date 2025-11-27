Balıkesir’in Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde gerçekleşen iş kazasında bir beton mikseri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yan yattı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vinç ve ilgili ekipler sevk edildi.

Ekipler hızlı müdahale etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, mikseri bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kaldırarak düz konumuna getirdi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Çalışmalarda aksama olmadı

Yetkililer, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bölgede yürütülen inşaat faaliyetlerinin etkilenmediğini açıkladı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında kazanın nedeni araştırılıyor.